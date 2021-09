Portugal recebeu mais 80 afegãos, a maioria atletas da equipa de futebol feminino e respetivos familiares. Já são quase 200 os refugiados do Afeganistão acolhidos pelo Estado português nas últimas semanas.

Os sorrisos merecidos depois das lágrimas derramadas. Longe de casa, agora mais do que nunca, uma quer ser médica, outra engenheira e há até quem projete uma carreira no cinema como produtora.

Um filme e dos bons é o que dava a vida destas meninas com 14, 15 e 16 anos. A mais de 8 mil quilómetros do regime talibã, do qual também foram reféns. Agora, todos os sonhos são possíveis. O principal é ser futebolista profissional como Farkhunda conseguiu ser, desde que se mudou para o Canadá.

Portugal onde já chegaram quase 200 afegãos é agora a terra dos sonhos, onde esperam ter paz e ser felizes com as respetivas famílias, também acolhidas pelo Estado português neste domingo. No Afeganistão, estavam proibidas de praticar desporto e de ir à escola, perseguidas por serem defensoras dos direitos das mulheres e da igualdade de género.

A missão de resgate denominada Operação Bolas de Futebol foi coordenada por uma coligação internacional de ex-militares e funcionários dos serviços secretos dos EUA com a ajuda das autoridades portuguesas e de uma Organização sem fins lucrativos fundada por Nic McKinley, em Dallas.

A selecionadora nacional da equipa A fala em orgulho e alívio. Também uma das principais estrelas do futebol norte-americano, Julie Foudy, felicitou as jovens jogadoras.

Veja também: