A Cruz Vermelha internacional está a pedir 38 milhões de dólares para poder continuar a financiar serviços de saúde e a garantir resposta de emergência em 16 províncias afegãs. O inverno aproxima-se a situação no pais agrava-se diariamente. Em Cabul, os talibã dispersaram a tiro uma manifestação de mulheres.

Os taxistas do aeroporto de Cabul são o espelho da estagnação económica do país. Com o tráfego aéreo condicionado e os poucos voos comerciais diários, com os preços inflacionados, os motoristas não têm como garantir a subsistência.

Os talibã dizem estar empenhados em restabelecer os voos internacionais e prometem cooperação total com as companhias aéreas, garantindo que os problemas no aeroporto de Cabul foram resolvidos. A declaração do Ministério das Relações Exteriores surge numa altura em que o novo Governo intensifica esforços para abrir o país e obter aprovação da comunidade internacional.

A Cruz Vermelha internacional alerta que e os trabalhadores afegãos não recomeçarem em breve a receber salário, o inverno vai trazer uma grave crise humanitária. A organização está a pedir aos doadores 38 milhões de dólares para poder continuar a financiar serviços de saúde e a garantir resposta de emergência em 16 províncias.

Com a situação económica do país em colapso, os talibã parecem, sobretudo, empenhados em restringir as liberdades individuais. Esta sexta-feira, em Cabul, dispersaram a tiro mais um protesto em nome dos direitos das mulheres.

Veja mais: