Fernando Medina não permitirá novos alojamentos locais em Lisboa

Fernando Medina, recandidato à Câmara de Lisboa, afirma que se ganhar as eleições autárquicas, em setembro, não permitirá novos alojamentos locais em Lisboa. As declarações do atual presidente da capital foi dada em entrevista ao Diário de Notícias e à TSF.

“A minha intenção é, ganhando as eleições, propor ao município a aplicação deste princípio da impossibilidade de abertura de mais alojamentos locais em toda a cidade de Lisboa”, afirmou Medina.

O autarca explicou ainda que considera que esta “é a medida que é necessária”, aproveitando que a procura turística está abaixo do normal.

“Nós não iremos permitir mais esta passagem de imóveis destinado à habitação por alojamento local, pelo contrário o que temos de fazer é um trabalho de ir recuperar imóveis afetos à função de alojamento local para o mercado de habitação”, esclarece.

