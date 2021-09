Autárquicas: Costa lembra impacto da pandemia no Algarve 

António Costa lembrou esta quinta-feira que o Algarve foi uma das regiões mais afetadas pela pandemia de covid-19.

Numa ação de campanha para as eleições autárquicas, em Faro, o secretário-geral do PS disse que o Sul não pode ficar dependente do turismo.

Costa falou ainda num aumento dos fundos europeus atribuídos à região.

Mais de 9,3 milhões de eleitores podem votar nas eleições autárquicas de 26 de setembro. Quem for às urnas, vai receber três boletins de voto para a Câmara Municipal, Assembleia Municipal e Assembleia de Freguesia.

Leia mais: