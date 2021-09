António Costa já votou e pediu aos portugueses que participem “neste momento da vida do país”

O primeiro-ministro já votou nas eleições autárquicas deste domingo. António Costa exerceu o seu direito de voto na Escola Básica e Jardim de Infância Silva Porto, em Benfica, onde vive, pouco depois das 11h15 desta manhã.

Salientando o papel que as autárquicas tiveram no último ano e meio ao ajudar as populações no combate à pandemia, o primeiro-ministro saudou os cerca de 170 mil cidadãos que concorrem nestas eleições a lugares elegíveis.

“É um momento particularmente significativo da vida do país e, portanto, como o Sr. Presidente da República disse, há um dever acrescido de todos nós participarmos neste momento da vida do país e, portanto, apelo a todos os cidadãos para que o façam”.

Questionado sobre se esta teria sido a sua última campanha eleitoral, António Costa foi perentório a responder.

"Estou 200% empenhado naquilo que me compete fazer, que é governar o país, e é esse mandato que me atribuíram os portugueses, e é nisso que estou 200% concentrado em fazer. Quanto ao PS, acabei de ser eleito para um novo mandato, vou cumpri-lo obviamente", referiu.

A tarde de domingo será passada em casa em família. No final do dia, António Costa estará na sede do PS a acompanhar os resultados eleitorais.

Urnas estão abertas até às 20:00

As mesas de voto das eleições autárquicas abriram este domingo às 08:00 no continente e na Madeira para a escolha dos dirigentes dos municípios e das freguesias para os próximos quatro anos.

Nos Açores, as urnas abrem e fecham 60 minutos depois das mesas do continente e da Madeira, devido à diferença horária de menos uma hora.

Mais de 9,3 milhões de eleitores (9.323.688 cidadãos inscritos) podem votar nestas eleições autárquicas, segundo os dados do recenseamento disponibilizados pela Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna.