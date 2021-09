Rio teme abstenção alta e destaca importância das autárquicas

Rui Rio também votou este domingo de manhã, mas no Porto. O presidente do PSD fez um apelo ao voto e disse que nestas eleições o povo vota no povo.

Rui Rio chegou com a família, por volta das cerca das 11:30 e foi curta a espera para exercer o direito de voto, na Escola do Bom Sucesso, em Massarelos, Porto.

O PSD tinha traçado como meta conseguir vencer mais câmaras que as conquistadas nas autárquicas de 2013. Em dia de eleições Rui Rio não comentou se se vota também o seu futuro.

Depois do almoço, o presidente do PSD viajará até Lisboa para acompanhar os resultados na sede nacional do partido.