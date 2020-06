MP faz levantamento de processos que envolvem suspeito no desaparecimento de Maddie

A Procuradoria da República da Comarca de Faro anunciou esta quarta-feira que está a proceder a um levantamento dos processos que relacionam o cidadão alemão suspeito no desaparecimento de Madeleine McCann, com outros processos registados na região.

"Com vista ao esclarecimento sobre a matéria, o Ministério Público (MP) tem vindo a proceder a um levantamento" de processos que correram termos na comarca de Faro, e que relacionam o cidadão alemão suspeito de intervenção no desaparecimento de Madeleine McCann, escreve a Procuradoria na sua página na Internet.

O MP esclarece que de acordo "com os elementos disponíveis até ao momento", foi apurado que o agora suspeito foi condenado por desobediência e por furto num outro processo.

Além destes dois processos, foram igualmente localizados cinco pedidos de cooperação judiciária internacional em que é mencionado o nome daquele cidadão alemão.

Segundo o MP, um dos pedidos de cooperação internacional é relativo a um processo contra desconhecidos e que foi arquivado em fevereiro de 2006, "e quatro respeitam ao processo em que se investiga o desaparecimento de Madeleine McCann".

O designado processo 'Maddie' foi inicialmente arquivado em 2008, tendo o MP determinado, em 2013, a reabertura do mesmo, por terem surgido novos elementos que justificavam o prosseguimento da investigação, adianta a Procuradoria.

"Após a reabertura do processo não foram constituídos arguidos, prosseguindo as investigações com a realização de diligências que se revistam de utilidade ao apuramento dos factos e à identificação e responsabilização dos respetivos autores", avança o MP.

O inquérito sobre o desaparecimento de Madeleine McCann em 2007, é dirigido pelo Ministério Público da secção de Portimão do Departamento de Investigação e Ação Penal de Faro com a coadjuvação da Polícia Judiciária.

De acordo com a Procuradoria da Comarca de Faro, a investigação tem sido desenvolvida em estreita cooperação com as autoridades judiciárias alemãs e inglesas, nos termos definidos na Convenção Europeia de Auxílio Judiciário Mútuo em Matéria Penal e na Diretiva 2014/41/UE do Parlamento e do Conselho Europeu.

As polícias britânica e alemã, lançaram no dia 03 de junho um novo apelo público de informação sobre um homem alemão, suspeito de envolvimento no desaparecimento de Madeleine McCann em Portugal em 2007.

O homem, de 43 anos, atualmente a cumprir pena de prisão na Alemanha, terá vivido no Algarve entre 1995 e 2007, tendo a polícia revelado que registos telefónicos o colocam na área da Praia da Luz no dia em a criança inglesa desapareceu.

Madeleine McCann desapareceu no dia 03 de maio de 2007, poucos dias antes de fazer quatro anos, do quarto onde dormia juntamente com os dois irmãos gémeos, mais novos, num apartamento de um aldeamento turístico, na Praia da Luz, no Algarve.