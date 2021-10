A mais importante cimeira do clima desde o Acordo de Paris começou este domingo em Glasgow, na Escócia.

As reuniões deste domingo juntam representantes dos países signatários da Convenção, do Protocolo de Quioto e do Acordo de Paris sobre redução de emissões de gases com efeito de estufa.

O evento vai decorrer até 12 de dezembro. A conferência repete-se pela 26.ª vez.

VEJA TAMBÉM:

LINKS ÚTEIS