"A COP26 vai falhar porque a COP foi criada para falhar"

Em Glasgow, na Irlanda, decorre o segundo dia da cimeira do clima COP26. Na SIC Notícias, Mariana Gomes, ativista pela justiça climática e membro do grupo Climáximo, afirma não ter grandes expectativas sobre os resultados práticos desta cimeira, considerando que “a COP foi criada para falhar”.

“Neste momento, já sabemos o que esperar da COP26, que é exatamente o que já esperamos desde a primeira COP – que é mais velha do que eu. A COP vai falhar porque a COP foi criada para falhar. Já 121 países declararam quais são as suas propostas para cortar emissões e, essas propostas, de acordo com os cientistas, equivalem a um aumento de 2,7ºC até 2100. Mais uma vez não cumpre o Acordo de Paris que, tal como as COP, foi definido para falhar. A minha expectativa é que será um belo teatro”, afirma a ativista.