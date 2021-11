COP26 envolta num clima de pessimismo e baixas expectativas

A cimeira do clima das Nações Unidas (COP26) arrancou com baixas expectativas e num ambiente de pessimismo. Os líderes mundiais estão reunidos em Glasgow, na Irlanda, para definirem como reduzir as emissões de gases poluentes. As negociações ocorrem entre avisos de que o tempo é já escasso.

Seis anos depois de assinado o acordo de Paris para a redução de gases poluentes, falta ainda muito por fazer. As metas por cumprir levam a avisos que são ouvidos vezes sem conta e que espalham o pessimismo.

Entre as ausências à COP26, estão a China e a Rússia, os dois países mais poluidores do mundo. No entanto, os seus líderes acentuaram dúvidas sobre um acordo geral profundo que todos os presentes levem a sério.

