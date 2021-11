COP26 inacessível para ministra israelita em cadeira de rodas

A ministra da Energia de Israel não pôde participar na cimeira COP26 das Nações Unidas em Glasgow na segunda-feira porque o transporte que lhe foi oferecido não era acessível a cadeiras de rodas.

Karine Elharrar disse ao Canal 12 de Israel que não conseguiu chegar ao local da conferência porque as únicas opções que tinha para lá chegar a partir da área de reunião onde se encontrava eram caminhar ou embarcar num autocarro que não estava preparado para cadeiras de rodas.

"Vim para a COP26 para encontrar os meus homólgos de todo o mundo e avançar na nossa luta conjunta contra a crise climática", escreveu Elharrar no Twitter. “É triste que a Organização das Nações Unidas, que promove a acessibilidade para pessoas com deficiência, em 2021 não se preocupe com a acessibilidade nos seus próprios eventos”.