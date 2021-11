Líderes mundiais prometem travar desflorestação até 2030

Os líderes mundiais comprometeram-se hoje na cimeira do clima das Nações Unidas a travar a desflorestação até 2030 para combater as alterações climáticas.

Um primeiro acordo que começou a ser desenhado ontem e foi hoje anunciado pelo governo britânico, anfitreão da conferência do clima das Nações Unidas a decorrer na Escócia.

Os ambientalistas consideram que este acordo é pouco ambicioso.

Uma declaração conjunta foi adotada por mais de cem países onde se situam 85% das florestas mundiais, entre as quais a floresta boreal do Canadá, a floresta amazónica ou ainda a floresta tropical da bacia do Congo.

A iniciativa, que beneficiará de um financiamento público e privado de 19,2 mil milhões de dólares (16,5 mil milhões de euros), é essencial para alcançar o objetivo de limitar o aquecimento global a 1,5 graus Celsius acima dos valores médios da era pré-industrial.

Entre os signatários do compromisso, estão o Brasil e a Rússia, países acusados da aceleração da desflorestação nos seus territórios, bem como os Estados Unidos, a China, a Austrália e a França.

