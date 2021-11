Milhares de jovens protestam em Glasgow no sexto dia da COP26

A cimeira do clima concentra-se esta sexta-feira no papel dos jovens no combate às alterações climáticas e milhares se concentraram nas ruas de Glasgow.

Cerca de 10.000 jovens saíram à rua nesta sexta-feira para reclamarem respostas urgentes. Querem mais ações e menos promessas no combate às alterações climáticas e à emissão de gases poluentes.

O presidente da COP26 já apelou aos decisores mundiais para que oiçam os mais novos e que contemplem efetivamente o seu futuro nas medidas que tomarem. No recinto, há ativistas céticos.

"Parece um concurso de popularidade", considera a ativista Isabelle Axelsson.

O ceticismo acresce devido à forma como a COP26 está a ser organizada. Os líderes mundiais deslocaram-se de avião e as delegações recorrem a carros particulares altamente poluentes.

O papel da juventude marca o dia focado no impacto das alterações climáticas nos oceanos, com a participação do ministro do mar português.

O aquecimento da água e o aumento dos níveis de CO2 estão a tornar os oceanos mais ácidos, com riscos cada vez maiores para as espécies.

No protesto marcado para sábado, estão previstas entre 50.000 e 80.000 pessoas.

GRETA ABANDONA CONFERÊNCIA EM PROTESTO

Na quinta-feira, a líder do movimento "Fridays for Future", Greta Thunberg, abandonou um encontro com outros protagonistas acusando-os de estarem a "lavar a imagem dos principais poluidores mundiais" ("Greenwashing").

Greta Thunberg participava num evento com Mark Carney, enviado das Nações Unidas para o Clima, que também é representante de grandes petrolíferas para os novos mercados de carbono.

VEJA TAMBÉM: