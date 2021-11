"COP são sempre um pouco de espectáculo mas também de substância"

A vereadora do Ambiente da Câmara de Cascais, Joana Balsemão, refere que é mais importante haver uma COP do que não haver, "é melhor haver acordos na COP por mais imperfeitos que sejam do que não haver".

"São momentos de muita pressão diplomática, técnica, da sociedade civil e acabam por surgir resultados", afirma Joana Balsemão.

A vereadora, que esteve presente na COP26, relembra os acordos já alcançados ou a posição da Índia que chegou a Glasgow sem qualquer posição definida e que acabou por assumir compromissos para o clima.

