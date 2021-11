COP26: texto final aguardado com expectativa 

A Cimeira do Clima das Nações Unidas em Glasgow só vai terminar este sábado.

O prazo previsto para o encerramento era na sexta-feira, ao final da tarde, mas a essa hora ainda não havia acordo sobre algumas das questões principais para o cumprimento do Acordo de Paris.

Entre elas, o fim dos combustíveis fósseis e o financiamento da transição energética.

Os trabalhos recomeçam esta manhã depois de na sexta-feira ter sido publicada uma nova versão da proposta de declaração final da cimeira.

O texto final é aguardado com grande expetativa, tal como explica a repórter da SIC, Carolina Reis.



A Cimeira do Clima está a chegar ao fim. 197 países discutem ainda em Glasgow o texto final do acordo.

Do lado de fora da porta fechada, os ativistas mantêm a pressão nos corredores da COP26. Do lado de dentro, os líderes mundiais prologam a maratona negocial para a declaração final da Cimeira do Clima.

Mitigação, transição energética, ação imediata e financiamento. Estas são as palavras-chave para um bom acordo, avançam os cientistas. Até o próprio secretário-geral da ONU aponta o dedo às contradições e à falta de ambição dos mais ricos e piores poluidores.

Nos textos preliminares negociados há já acordos de princípio para travar a desflorestação e a emissão de gás metano. Também o fim do uso do carvão e a exploração de gás e petróleo estão incluídos. Os objetivos do Acordo de Paris mantém-se: limitar o aquecimento global do planeta a 1,5ºC para evitar o pior dos cenários climáticos.

No último dia oficial da COP26, os observadores e as Organizações Não Governamentais (ONG) que participaram na Cimeira juntaram-se a dois dos principais grupos que estiveram, nos últimos 15 dias, em protesto na ruas de Glasgow, e o sentimento generalizado é de que a Cimeira falhou.

Poucas horas depois de ter sido tornado público mais um rascunho daquela que será a declaração final da Cimeira do Clima, centenas de pessoas reuniram-se à entrada do centro de exposições onde decorre a COP26, num protesto que foi a última tentativa de pressionar os líderes mundiais.

"Gostaria de pensar que é mais do que um talk show", refere um dos manifestantes.

Enquanto os negociadores se sentam dentro da Cimeira para a última ronda de negociações, os protestos continuam na rua e prevê-se que assim se mantenham até fecharem os trabalhos.

