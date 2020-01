Menos 73,6% de visitantes na semana do Ano Novo Chinês e centro histórico em Macau vazio

Menos 73,6% de visitantes, escolas e serviços fechados, comércio de rua parado e centro histórico quase deserto percorrido por pessoas protegidas com máscaras é o cenário das ruas de Macau na semana do Ano Novo Lunar, devido ao novo coronavírus.

No quinto dia da semana de celebração do Ano Novo Chinês, o ano do rato, a capital mundial do jogo e umas das cidades com maior densidade populacional do mundo registou apenas 221.620 visitantes, quando no ano passado, nas celebrações da entrada do ano do porco, tinha acolhido mais de 830 mil, segundo dados oficiais.

A diminuição do número de visitantes provenientes da China continental é ainda mais expressiva: quase 80% menos que no ano anterior.

No ano passado, mais de 1,2 milhões de pessoas visitaram o território por ocasião das celebrações do início do ano do porco, percorrendo e sobrelotando as ruas do centro histórico de Macau, agora praticamente vazias e com comerciantes a chamarem 'em vão' os turistas para que estes comprem os famosos pastéis de nata, entre outros produtos.

Governo prolongou feriado festivo para diminuir o risco de contágio

O Governo de Macau anunciou o prolongamento até sexta-feira dos feriados do ano novo chinês para a função pública, medida que foi adotada por várias empresas privadas, para diminuir o risco de contágio do novo coronavírus chinês, um dia depois de ter sido registado no território o sétimo caso importado de infeção.

A reabertura das escolas, de espaços culturais e desportivos, que já estavam encerradas desde a semana passada, foi adiada por tempo indeterminado.

Duas das ligações marítimas entre Macau e Hong Kong estão suspensas a partir de hoje e as restantes vão sofrer uma redução no número de viagens, também por tempo indeterminado.

O número de infeções pelo novo coronavírus na China excedeu o da epidemia da Síndrome Respiratória Aguda Grave (SARS) no país entre 2002 e 2003, que matou 774 pessoas em todo o mundo, segundo dados oficiais hoje divulgados.

As autoridades de saúde chinesas anunciaram 5.974 casos confirmados de contaminação na China continental, mais 1.400 em relação a terça-feira, e elevaram o número de mortes para 132.

O vírus da SARS tinha infetado 5.327 pessoas no país e causado a morte a 774 pessoas em todo o mundo, dos quais 648 na China, incluindo Hong Kong.

Além do território continental da China, de França e Alemanha, também foram reportados casos de infeção em Macau, Hong Kong, Taiwan, Tailândia, Japão, Coreia do Sul, Estados Unidos, Singapura, Vietname, Nepal, Malásia, Austrália e Canadá.

O novo coronavírus provocou a morte a mais 25 pessoas na província de Hubei, na China, aumentando para 132 o número de mortos no país devido ao surto que começou na cidade de Wuhan.

Vários países já começaram o repatriamento de cidadãos de Wuhan, cidade que foi colocada sob quarentena, na semana passada, com saídas e entradas interditadas pelas autoridades durante um período indefinido, situação que afeta 56 milhões de pessoas.

As autoridades chinesas admitiram que a capacidade de propagação do vírus se reforçou.

As pessoas infetadas podem transmitir a doença durante o período de incubação, que demora entre um dia e duas semanas, sem que o vírus seja detetado.

Os sintomas associados à infeção são mais intensos do que uma gripe e incluem febre, dor, mal-estar geral e dificuldades respiratórias.

Veja mais aqui: