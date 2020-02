DGS diz que portugueses a bordo de navio em Hong Kong não estão doentes

A diretora-geral de Saúde confirmou esta quinta-feira, através de uma conferência de imprensa, que os portugueses que estão a bordo de um navio cruzeiro em Hong Kong não estão doentes.

Sete pessoas com passaporte português encontram-se em quarentena a bordo de um cruzeiro com cerca de 3.600 pessoas em Hong Kong, por receio de que possa haver casos do novo coronavírus no navio, disse esta quinta-feira o Governo de Macau.

