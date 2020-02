Nem a criança na Estefânia nem o homem no São João estão infetados pelo novo coronavírus

De acordo com uma nota da Direção-geral da Saúde, deram negativos os dois últimos casos suspeitos de infeção pelo novo coronavírus em Portugal:

A Direção-Geral da Saúde (DGS) informa que o 9.º e 10.º casos suspeitos de infeção por novo Coronavírus (2019-nCoV) em Portugal, que foram encaminhados para o Centro Hospitalar Universitário de São João e Hospital Dona Estefânia, Centro Hospitalar e Universitário de Lisboa Central, foram negativos após realização de análises laboratoriais pelo Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge (INSA), com duas amostras biológicas negativas.

INEM nega falhas no transporte de doentes com coronavírus em Portugal

Sindicato tinha apontado falhas graves ao material disponibilizado aos profissionais de saúde, incluindo máscaras que estariam danificadas e falta de formação específica.

DGS garante que existe arsenal terapêutico para lidar com o coronavírus

A Direção Geral da Saúde garante que existe um arsenal terapêutico para lidar com o coronavírus, mas lembra que é preciso reforçar as medidas de prevenção nas alturas mais críticas da propagação de um vírus.

