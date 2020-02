Avião português transporta passageiros do navio Princess Diamond

Um avião da EuroAtlantic repatriou os cidadãos canadianos a bordo do Diamond Princess, atracado em quarentena no porto de Yokoama, no Japão.

Os portugueses, três tripulantes do cruzeiro e dois passageiros que embarcaram em Hong Kong, continuam a bordo do navio.

O Boeing 777 da companhia aérea portuguesa chegou esta sexta-feira ao Canadá. Aterrou numa base aérea militar perto de Toronto.

A tripulação, constituída por quinze portugueses, vai estar de quarentena antes de regressar a Portugal.

Os cidadãos canadianos não infetados pelo novo coronavírus foram todos repatriados.

