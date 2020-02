"A Diamond Princess está a deixar morrer um tripulante depois de cumprir as suas funções"

As autoridades japonesas já avisaram que estão sem capacidade para dar resposta a todos os casos de doença no país.

No navio de cruzeiro atracado no porto de Yokohama desde o início de fevereiro está um tripulante português, Adriano Maranhão que trabalha no navio de cruzeiro como canalizador.

A esposa Emmanuelle Maranhão denunciou esta manhã à SIC que o marido continua retido na cabine, sozinho e sem saber quando é que pode receber assistência médica. O estado de saúde piorou na última noite ficou com febre.

"Ontem quando falei com ele já o sentia a desistir", desabafa a esposa de Adriano Maranhão que, tal como o resto da tripulação só ao 3.º ou 4.º dia de quarentena é que os tripulantes começaram a usar proteções":

"No 1.º dia de quarentena nem máscara usava e continuava de serviço às cabines", explicou Emmanuelle Maranhão, em declarações à SIC.

