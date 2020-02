Tripulante do navio Diamond Princess foi hoje visto por dois médicos após começar a ter febre.

O ministro dos Negócios Estrangeiros português voltou hoje a garantir que o Governo português continua a insistir com as autoridades japoneses para que o português infetado com o novo coronavírus, retido no navio no Japão, seja transferido para uma unidade hospitalar.

