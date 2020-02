Portugal não tem casos positivos de coronavírus

Em Portugal há 16 casos suspeitos de coronavírus em avaliação. Até às 19h desta quinta-feira não havia casos confirmados. A informação é avançada pela Direção-Geral da Saúde.

Ao todo, foram registados 52 casos suspeitos no país. Nas últimas 24 horas surgiram quase 30 novos casos, tratam-se de pessoas que regressaram do norte de Itália. Há apenas um caso de um cidadão proveniente do Japão.

A DGS diz que neste momento o risco para a saúde pública em Portugal é considerado moderado a elevado.

DGS recomenda empresas a criar zonas de isolamento para eventual surto de coronavírus

A Direção-Geral de Saúde recomenda às empresas que criem zonas de isolamento e que promovam o teletrabalho, na eventualidade de haver um surto de coronavírus em Portugal.

Coronavírus deixa cerca de 50 mil pessoas em quarentena no norte de Itália

População em isolamento tenta levar uma vida normal.

