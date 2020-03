Unesco convoca reunião de emergência com os ministros da Educação para dia 19

A discussão será feita através de videoconferência e o objetivo é juntar os ministros da Educação na partilha das estratégias de cada país para assegurar que o acesso ao ensino não sofre grandes consequências com a propagação do vírus.

A diretora geral da UNESCO diz que a organização está a trabalhar para garantir a aprendizagem para todos e que está a apoiar a implementação de programas de educação à distância e plataformas que permitam a estudantes e professores conectarem-se sem saírem de casa.

Para travar a propagação do Covid-19, há mais de 290 milhões de alunos sem aulas. Pelo menos 13 países fecharam as escolas e há 9 que têm em vigor restrições semelhantes, a nível local.

Em Portugal, na Escola Superior de Música e Artes do Espetáculo, do Instituto Politécnico do Porto, as aulas estão suspensas, por 3 dias. A medida foi tomada depois de um dos professores ter sido diagnosticado com o novo coronavírus. A situação vai ser reavaliada para que possa voltar a abrir no início da próxima semana.

Em Itália, o país europeu mais afetado pelo vírus, todas as escolas e universidades encerram a partir de quinta-feira e até 15 de março.

Por precaução, a medida tem sido replicada um pouco por todo o mundo, como nos Estados Unidos numa universidade de Nova Iorque.

A UNESCO recorda que o direito à educação está ameaçado. Lembra ainda que o encerramento de escolas, embora temporário, levanta problemas não só nos estudantes mas também para as famílias e para vida laboral dos encarregados de educação.