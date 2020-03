Indústria cinematográfica indiana adia entrega de prémios devido ao coronavírus

A indústria cinematográfica indiana - conhecida como Bollywood - anunciou hoje o adiamento da gala anual para a entrega de prémios, equivalente aos Óscares, devido à epidemia do novo coronavírus (Covid-19).

Os organizadores da cerimónia da International Indian Film Academy (IIFA), que deveria acontecer em 27 de março, em Indore, no centro da Índia, disseram num comunicado que tal medida foi tomada "devido a preocupações crescentes sobre a disseminação do Covid-19 e para preservar a saúde e a segurança dos fãs da IIAF".

Algumas das maiores estrelas de Bollywood, incluindo Shah Rukh Khan, Salman Khan e Katrina Kaif, irão comparecer à cerimónia em Indore, no estado de Madhya Pradesh.

"Uma nova data e planos para organizar a cerimónia do IIFA em Madhya Pradesh serão anunciados em breve", acrescentou o comunicado.

Com quase 1.800 filmes lançados em 2018, numa ampla variedade de idiomas, a Índia é o maior produtor de filmes do mundo.Segundo dados oficiais, a Índia está relativamente incólume à epidemia de coronavírus, que apareceu na China no final de dezembro.

Atualmente, lista apenas 31 casos de infeção pelo novo coronavírus, de acordo com o último relatório das autoridades, metade dos quais são um grupo de turistas italianos.

O país de 1,3 mil milhões de habitantes, com um sistema de saúde já sobrecarregado, está a tomar medidas preventivas para impedir que a doença viral se espalhe no seu território.

As autoridades estão em alerta em relação aos grandes eventos, principalmente o feriado das cores - Holi -, que acontece na próxima terça-feira.

Muitos eventos ou conferências já foram cancelados na Índia.A epidemia de Covid-19, que pode causar infeções respiratórias como pneumonia, já provocou mais de 3.450 mortos e infetou mais de 97 mil pessoas em 85 países, incluindo nove em Portugal.

Além dos 3.042 mortos na China Continental, há registo de vítimas mortais no Irão, Itália, Coreia do Sul, Japão, França, Hong Kong, Taiwan, Austrália, Tailândia, Estados Unidos, Filipinas, Espanha, Reino Unido e Iraque.

