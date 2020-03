Luís Figo não acredita que Euro 2020 será prejudicado devido ao coronavírus

Com o futebol a ser influenciado pelo covid-19, Luis Figo acredita que o Europeu de 2020 não será afetado pelo vírus.

O ex-futebolista diz aguardar recomendações das autoridades competentes.



Veja também:

A Universidade Johns Hopkins, nos Estados Unidos, criou, em conjunto com outras entidades, um mapa interativo que permite acompanhar a evolução do coronavírus no mundo.