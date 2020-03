Basileia não vai receber Eintracht Frankfurt na Liga Europa devido ao coronavírus

O Basileia anunciou esta segunda-feira que não receberá o Eintracht Frankfurt no seu estádio na segunda mão dos 'oitavos' da Liga Europa de futebol, que estava previsto realizar-se em 19 de março, para prevenir a propagação do Covid-19.

"Após consultar a equipa de gestão de crise, a polícia decidiu não autorizar este jogo de futebol, com vista à proteção da saúde da população e com base nas medidas oficiais para impedir a propagação do novo coronavírus", pode ler-se num comunicado publicado no site oficial do clube.

Os suíços explicam que, apesar da possibilidade do jogo realizar-se à porta fechada no estádio St. Jakob Park para evitar multidões, "a experiência demonstra que os adeptos do clube alemão reúnem-se fora do estádio durante o jogo" e que "os serviços médicos estão a trabalhar ao limite das suas capacidades", não podendo acompanhar uma operação de tal magnitude.

O diretor-geral do clube suíço, Fredi Bobic, afirmou num vídeo que está em contacto o Eintracht Frankfut, com as autoridades dos dois países e com a UEFA para encontrar uma solução.

O Basileia visita na quinta-feira os alemães, no jogo da primeira mão dos oitavos de final da Liga Europa.A epidemia de Covid-19 foi detetada em dezembro, na China, e já provocou mais de 3.800 mortos.

Cerca de 110 mil pessoas foram infetadas em mais de uma centena de países, e mais de 62 mil recuperaram.

Nos últimos dias, a Itália tornou-se o caso mais grave de epidemia fora da China, estando neste momento cerca de 16 milhões de pessoas em quarentena no norte do país.

Em Portugal há registo de 30 casos confirmados de infeção, segundo o boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS) divulgado no domingo.

