Eventos desportivos estão a ser afetados pelo coronavírus

Todas as competições desportivas estão suspensas em Itália. Para já, até dia 3 de abril. O que vai provocar problemas no calendário da Liga Italiana, que fica sem espaço para terminar caso o Euro 2020 comece a 12 de junho como previsto.

Nesta altura, está tudo em suspenso no desporto mundial. Para além do campeonato europeu - que este ano está pela primeira vez programado para 12 cidades de 12 países diferentes - também os Jogos Olímpicos de Tóquio podem ser cancelados. Continuam em agenda para 24 de Julho, mas a decisão final deve ser conhecida nos próximos 3 meses.

Um adiamento está fora de hipótese. Para já, fica condicionada a cerimónia para acender a chama olímpica em Atenas. Vai ser esta quinta-feira à porta fechada. A tocha deve chegar ao Japão dia 26 para um percurso de 121 dias.

No futebol, a UEFA está a reagir à evolução do surto. Na Liga dos Campeões, já deciciu fechar as portas do Paris Saint-Germain x Borussia de Dortmund, e do Valencia x Atalanta para a segunda mão dos oitavos de final. Na Liga Europa, também o Sevilha x Roma vai ser realizado com bancadas vazias.

Em Portugal, só a Associação de Futebol do Porto cancelou jogos, três dos campeonatos regionais. Nos principais escalões ainda nada foi afectado, mas é possível que a Liga siga o exemplo de outros países, com alguns jogos adiados e outros sem público.

Desde Janeiro que por todo o Mundo estão a ser canceladas competições internacionais em várias modalidades. A mais recente foi Indian Wells. O torneio de ténis norte americano é dos mais conceituados fora do Grand Slam. Ia começar quinta-feira na região de Coachella na Caliórnia e já tinha confirmada a presença de alguns dos melhores do Mundo. Foi anulado esta segunda feira.

