Itália estende quarentena a todo o país

O Governo Italiano estendeu esta segunda-feira as medidas de quarentena a todo o país. Depois de 16 milhões de cidadãos terem ficado impedidos de abandonar o norte do país, o primeiro-ministro italiano Giuseppe Conte diz que é preciso endurecer as medidas de combate ao coronavírus e pede aos italianos que evitem deslocar-se.

Ficam também proibidos eventos públicos em todo o país.

MAIS DE 460 MORTES EM ITÁLIA

As mortes em Itália devido à epidemia do novo coronavírus subiram esta segunda-feira para 463, um aumento de 97 óbitos relativamente a domingo, referiam os últimos dados divulgados pelo chefe da Proteção civil, Angelo Borrelli.

Os casos positivos ascendem aos 7.985, com 724 pessoas que se curaram, com o total de todos os contágios desde o início da crise a atingir 9.172 pessoas. A grande maioria dos casos de contágio e de mortos concentra-se na região da Lombardia.

