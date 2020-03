Coronavírus: Irão anuncia mais 54 mortes

O Irão anunciou hoje que mais 54 pessoas morreram devido ao novo coronavírus, elevando o número total de mortos no país para 291 em 8.042 casos confirmados de pessoas infetadas.

O novo balanço foi avançado pelo porta-voz do Ministério da Saúde, Kianoush Jahanpour, numa conferência de imprensa na televisão.

O balanço representa um aumento de 18% nas mortes registadas face ao dia anterior e 12% mais de casos confirmados de Covid-19.

Coronavírus no Mundo

A epidemia de Covid-19, causada pelo novo coironavírus, foi detetada em dezembro, na China, e já provocou mais de 4.000 mortos em todo o mundo.

Cerca de 114 mil pessoas foram infetadas em mais de uma centena de países, e mais de 63 mil recuperaram.

Nos últimos dias, a Itália tornou-se o caso mais grave de epidemia fora da China, com 463 mortos e mais de 9.100 contaminados pelo novo coronavírus, que pode causar infeções respiratórias como pneumonia.

A quarentena imposta pelo governo italiano ao Norte do País foi alargada a toda a Itália.

O Governo português decidiu suspender todos os voos com destino ou origem nas zonas mais afetadas em Itália, recomendando também a suspensão de eventos em espaços abertos com mais de 5.000 pessoas.

A China registou segunda-feira mais uma queda no número de novos casos de infeção, 19, face a 40 no dia anterior, somando agora um total de 80.754 infetados e 3.136 mortos, na China Continental.

Portugal regista 41 casos confirmados de infeção, segundo a Direção-Geral da Saúde (DGS).

A DGS comunicou também que em Portugal se atingiu um total de 339 casos suspeitos desde o início da epidemia, 67 dos quais ainda a aguardar resultados laboratoriais.

A Universidade Johns Hopkins, nos Estados Unidos, criou, em conjunto com outras entidades, um mapa interativo que permite acompanhar a evolução do coronavírus no mundo.

