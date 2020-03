Coronavírus: Itália regista número recorde de 168 mortes nas últimas 24 horas

Os mortos pelo novo coronavírus em Itália são já 631, um aumento de 168 relativamente a segunda-feira, um recorde de fatalidades pelo vírus em 24 horas, segundo as autoridades.

As autoridades italianas registaram 8.514 casos positivos de vírus, tendo 1.004 sido já curadas, o que perfaz um total de 10.149 infetados, desde o início da crise em Itália, fazendo deste país o mais afetado pelo surto na Europa.Todas as 168 mortes nas últimas 24 horas foram registadas na Lombardia, no norte, onde 468 pessoas já morreram vítimas do novo coronavírus.

A epidemia de Covid-19 foi detetada em dezembro, na China, e já provocou mais de 4.000 mortos.Cerca de 114 mil pessoas foram infetadas em mais de uma centena de países, e mais de 63 mil recuperaram.

O Governo anunciou esta terça-feira a suspensão de todos os voos, com origem ou destino em Itália.

Numa nota enviada às redações, o Executivo explica que estendeu a suspensão "(...) a todas as regiões de Itália a partir das 00h00 de 11 de março e pelo mesmo período de 14 dias", depois de ontem ter anunciado a suspensão apenas para as zonas de Emiglia Romagna, Piedmont, Lombardia e Veneto, as mais afetadas pelo surto do novo coronavírus.

O despcho não é aplicado a aeronaves do Estado, voos para transporte excluviso de carga e correio nem a voos de caráter humanitário ou de emergência médica.

