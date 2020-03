Hospitais da Guarda e Covilhã restringem visitas e suspendem trabalho de voluntariado

O trabalho de voluntariado foi suspenso nos hospitais da Guarda e da Covilhã e as visitas reduzidas a uma pessoa e a meia hora em cada período.

Também os idosos da Misericórdia da Covilhã ficam sem visitas nos próximos quinze dias. O contacto com o exterior fica a partir de hoje reduzido ao mínimo para conter danos.



No Hospital da Guarda, os doentes passam a ter uma única visita de meia hora às 14h30 e 19h00. Mas, nos serviços de pediatria, neonatologia e obstetrícia têm regras diferentes.



Todas as visitas devem desinfetar as mãos antes e depois da entrada nas enfermarias e está proibida a entrada de pessoas com sintomas de infeção respiratória.

Os idosos da Santa Casa da Misericórdia ficam sem visitas nos próximos quinze dias, tal como nos infantários.

Formação, voluntariado, agenda de palestras ficam suspensas por tempo indeterminado tal como o registo biométrico que controla a assiduidade dos funcionários.