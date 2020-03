Universidades de Lisboa suspendem aulas presenciais

Seis universidades do Norte e as universidades de Lisboa e Coimbra suspenderam as aulas, pelo menos até dia 20 de março. No Norte, as escolas estão encerradas e os alunos de algumas residências universitárias estão em quarentena voluntária. Uma medida preventiva contra o coronavírus.

No caso de Lisboa e Coimbra, estão suspensas as aulas presenciais. Os professores vão agora passar a lecionar através da internet.

As atividades científicas, culturais e desportivas também estão suspensas e estão proibidas as deslocações profissionais ou académicas no país e ao estrangeiro.

Só não vão fechar as cantinas, mas vai passar a ser adotado o modelo de "take-away", para evitar a abertura dos espaços comuns.

Veja também: