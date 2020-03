Trabalhadores dependentes e independentes com apoio excecional para ficarem em casa com os filhos

Os trabalhadores que tiverem de ficar em casa a cuidar dos filhos, com menos de 12 anos, vão receber dois terços do salário. Trata-se de um apoio excecional que será assegurado em partes iguais pelo empregador e pela Segurança Social e que foi aprovado ontem no Conselho de Ministros.

Estende-se também aos chamados recibos verdes mas, neste caso, só vão receber um terço da média de rendimentos.

Trabalhadores

10. Atribuição de faltas justificadas para os trabalhadores que tenham de ficar em casa a acompanhar os filhos até 12 anos, por força da suspensão das atividades escolares presenciais (e não possam recorrer ao teletrabalho). Apoio financeiro excecional aos trabalhadores por conta de outrem antes referidos, no valor de 66% da remuneração-base (33% a cargo do empregador, 33% a cargo da Segurança Social). Apoio financeiro excecional aos trabalhadores independentes antes referidos, no valor de 1/3 da remuneração média.

