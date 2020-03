Costa e Sánchez preparam reunião da UE sobre fronteiras

O primeiro-ministro português discute no domingo, por teleconferência, com o presidente do Governo de Espanha "ações coordenadas" na União Europeia e a "gestão da fronteira comum dos dois países" devido ao surto de Covid-19, foi este sábado anunciado.

Esta conversa entre António Costa e Pedro Sánchez servirá para preparar uma reunião, também por teleconferência, na segunda-feira, dos ministros da Administração Interna e da Saúde da União Europeia (UE) "para definir medidas de controlo sanitário nas fronteiras internas e externas" da União, segundo um comunicado do gabinete do primeiro-ministro hoje divulgado.

Para segunda feira, à distância, os ministros da Administração Interna e da Saúde vão "definir medidas de controlo sanitário nas fronteiras internas e externas da União Europeia".

O Governo português, segundo se lê no comunicado do gabinete do primeiro-ministro, "atuará em conformidade com os demais Estados-membros da União Europeia, mantendo até lá as medidas já adotadas relativamente a voos provenientes da China e Itália", para onde não há ligações aéreas.

E é neste enquadramento que se realizam as conversações entre António Costa e Pedro Sánchez. Durante este fim de semana, foi ainda anunciado, vão decorrer "ações conjuntas da GNR, SEF e DGS para ações pontuais de controlo da fronteira terrestre".

A doença Covid-19, provocada pelo novo coronavírus, foi classificada como pandemia pela Organização Mundial de Saúde (OMS) na quarta-feira.Em todo o mundo já foram infetadas mais de 143.000 pessoas e morreram mais de 5.500.

Em Portugal, o Governo decretou na quinta-feira o estado de alerta, colocando os meios de proteção civil e as forças e serviços de segurança em prontidão.

Foram igualmente suspensas, a partir de segunda-feira, as atividades letivas e restringido o funcionamento de discotecas e similares e suspensas as visitas a lares em todo o território nacional.

O Governo decidiu igualmente proibir o desembarque de passageiros de navios de cruzeiro, exceto dos residentes em Portugal, e limitar a frequência nos centros comerciais e supermercados para assegurar possibilidade de manter distância de segurança entre as pessoas.

Já tinham sido tomadas outras medidas em Portugal para conter a pandemia, como a suspensão das ligações aéreas com a Itália.

