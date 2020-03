Estado de Washington regista mais seis mortes por Covid-19

Dirigentes do setor da saúde do estado norte-americano de Washington informaram hoje que ocorreram mais seis mortes devido ao novo coronavírus Covid-19, o que elevou o total estadual para 48.

As vítimas tinham idades entre os 50 e os 90 anos. Esta última pessoa era uma mulher que residia num centro de enfermagem em Redmond. Mas, por outro lado, nenhum residia no Life Care Center, em Kirkland, que foi o epicentro do vírus neste estado.

Washington regista cerca de dois terços do total de mortes atribuídas ao Covid-19 nos EUA.

Os números do coronavírus

O coronavírus responsável pela pandemia da Covid-19 infetou cerca de 170 mil pessoas, das quais 6.850 morreram.

Das pessoas infetadas em todo o mundo, mais de 75 mil recuperaram da doença.

O surto começou na China, em dezembro, e espalhou-se por mais de 140 países e territórios, o que levou a Organização Mundial da Saúde a declarar uma situação de pandemia.

Depois da China, que regista a maioria dos casos, a Europa tornou-se o epicentro da pandemia, com quase 60 mil infetados e pelo menos 2.684 mortos.A Itália com 2.158 mortos (em 27.980 casos), a Espanha com 309 mortos (9.191 casos) e a França com 127 mortos (5.423 casos) são os países mais afetados na Europa.

Face ao avanço da pandemia, vários países adotaram medidas excecionais, incluindo o regime de quarentena e o encerramento de fronteiras.Portugal registou hoje a primeira morte, anunciou a ministra da Saúde, Marta Temido.

SIGA AO MINUTO AS ÚLTIMAS INFORMAÇÕES SOBRE O SURTO DE COVID-19

Veja também: