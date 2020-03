UEFA decide esta terça-feira como termina o campeonato

Portugal e as restantes ligas europeias aguardam pela decisão da UEFA em relação ao Europeu e ao desfecho do campeonato. O organismo que rege o futebol europeu vai reunir, esta terça-feira, com os representantes das 55 federações.

De acordo com o jornal francês 'L´Equipe', da reunião sairá a decisão de adiar o Euro2020 por um ano, devido ao surto de Covid-19.

O diário espanhol "AS" diz também que a UEFA acredita que os campeonatos podem ser finalizados com o adiamento do europeu, o que deixaria datas livres para o fecho do calendário.

