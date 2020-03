Europa é agora o epicentro da pandemia de Covid-19

A Bélgica é o mais recente país da Europa a entrar em quarentena. Já em França, a circulação de pessoas está reduzida ao essencial. O governo espera que o ritmo de contágio comece a diminuir a partir da próxima semana.

No Reino Unido, e depois do apelo para que os britânicos fiquem o mais possível em casa, o Governo anunciou um fundo de mais de 350 mil milhões de euros para ajudar as empresas. Parte da verba destina-se a cafés, restaurantes e outros estabelecimentos que começam a perder clientes.

Na Alemanha continuam os controlos fronteiriços, mas existem queixas da demora dos procedimentos. Mas para já as medidas tomadas pelo Governo alemão não limitam a circulação de pessoas dentro do país.

O metro de Kiev, na Ucrânia, foi encerrado horas depois de ter sido decretado estado de emergência naquele país.

