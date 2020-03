Sobe para 642 o número de infetados com o novo coronavírus em Portugal

O número de casos positivos de Covid-19 em Portugal subiu esta terça-feira para 642, mais 194 em relação a segunda-feira, anunciou a Direção-Geral da Saúde (DGS).

Esta subida representa um aumento de 43% em relação aos dados de ontem. Há ainda 20 casos internados em Unidades de Cuidados Intensivos.

No boletim divulgado esta quarta-feira pela DGS, há, desde 1 de janeiro, um total de 5.067 casos suspeitos, dos quais 351 aguardam os resultados das análises e 4.074 testes que deram negativo.

Há dois óbitos a registar. A segunda vítima mortal, conhecida hoje, é António Vieira Monteiro, presidente do Santander em Portugal.

A região Norte continua a ser a mais afetada, com 289 casos. Segue-se Lisboa e Vale do Tejo, com 243. A região Centro regista 74 casos, o Algarve 21, o Alentejo dois (os primeiros naquela região), os Açores três e a Madeira um. Todas as regiões portuguesas estão agora afetadas pela pandemia.

Atualmente, há 24 cadeias de transmissão ativas em Portugal.

Os casos confirmados:

3 meninos e 13 meninas com menos de 10 anos;

36 jovens entre os 10 e os 19 anos;

87 casos entre os 20 e 29 anos;

117 entre os 30 e 39 anos;

138 entre 40 e os 49 anos;

92 entre os 50 e os 59 anos;

77 entre os 60 e 69 anos;

49 entre os 70 e os 79;

30 casos com mais de 80 anos.

PRESIDENTE DO SANTANDER EM PORTUGAL MORRE VÍTIMA DA COVID-19

O presidente do Santander em Portugal, António Vieira Monteiro, morreu esta quarta-feira. Estava infetado com o novo coronavírus.

António Vieira Monteiro liderava o conselho de administração do Santander desde 2019, após seis anos como CEO.

