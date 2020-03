Três militares infetados com o novo coronavírus

Três militares estão infetados com o novo coronavírus, apresentando "bom prognóstico", um dos quais está internado no Hospital das forças Armadas, disse hoje à Lusa fonte do Ministério da Defesa Nacional.

O primeiro militar infetado pertence à Marinha e já teve alta hospitalar, mas mantém-se em isolamento social no domicílio, segundo o Ministério da Defesa Nacional.

O segundo é um militar do Exército que "está internado no Hospital das Forças Armadas" e o terceiro é um militar da Força Aérea que está em "isolamento social em casa", adiantou.

