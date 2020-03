Confirmado primeiro caso de coronavírus na PSP

Está confirmado o primeiro caso do novo coronavírus (Covid-19) na PSP. Trata-se de um agente da divisão de Sintra.

Ao que a SIC apurou, as autoridades de saúde foram chamadas ao local para avaliação do caso e adoção de medidas a tomar pela hierarquia policial.

OS NÚMEROS DO CORONAVÍRUS

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da Covid-19, foi detetado em dezembro de 2019 e entretanto infetou já mais de 220.000 pessoas em todo o mundo. Dessas, mais de 9.000 morreram e mais de 85.500 recuperaram.

O surto começou na China, que contabiliza 80.894 infetados, 69.614 recuperações e 3.237 mortos.

Em Portugal, o número de infetados está acima dos 780. Há ainda a registar quatro mortos.

ESTADO DE EMERGÊNCIA EM PORTUGAL

Portugal está desde as 00:00 de hoje em estado de emergência e assim se manterá até às 23:59 do dia 02 de abril, o que prevê a possibilidade de confinamento obrigatório e compulsivo dos cidadãos em casa, assim como restrições à circulação na via pública.

