"Esta é a segunda grande crise em 10 anos e pode ser bem maior do que a anterior"

Durante a entrevista na Edição da Noite da SIC Notícias, Ricardo Costa referiu que o problema do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, foi nas semanas anteriores, uma vez que considera que Marcelo desvalorizou a chegada do novo coronavírus e andou a brincar com isso, dando apertos de mão por todo o lado. Este comportamento levou o Presidente a ficar 15 dias em casa de forma "pouco lógica quando o país precisava dele".

Ricardo Costa considera que esta quarta-feira o Presidente da República esteve bem, mas "preferia que o estado de emergência tivesse sido guardado mais para a frente", porque os portugueses não estão habituados a uma luta destas e vão ter dificuldade em lidar com esta situação decretada.

"A maior parte das pessoas passou a quase cumprir uma espécie de estado de emergência e eu acho que se devia manter assim, porque o estado de emergência pode vir a ser necessário, mas faria mais sentido ser utilizado mais à frente", referiu Ricardo Costa, que considera que as medidas que o Governo tem tomado têm sido suficientes.

Esclarece que o que os portugueses podem fazer a partir desta quinta-feira é mais ou menos o que podiam fazer esta quarta-feira, porque os cidadãos já estavam em estado de emergência "autodeclarado".

