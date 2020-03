A autarquia do Fundão garante a entrega de alimentos e medicamentos e disponibiliza apoio psicológico. As medidas abrangem população com mais de 65 anos e pessoas com necessidades especiais ou doença crónica comprovada.

Para aceder à entrega de medicamentos ou alimentos os contatos são: 961 382 115 ou 275 779 060. O número da linha de apoio psicológico é 969 427 024.