Padre insiste em dar missa e GNR é chamada ao local

O padre da paróquia de Santiago de Cassurrães, no concelho de Mangualde, celebrou a missa de domingo à revelia da Conferência Episcopal Portuguesa, que decidiu suspender todos os atos de culto face à propagação da pandemia.

"Considerando o estado de emergência e as suas medidas, estamos mais com uma intervenção pedagógica junto das pessoas. Sensibilizámos o padre e as pessoas presentes e a comemoração que estava prevista para a tarde já não aconteceu", afirmou à Lusa fonte da GNR de Viseu.

De acordo com a mesma fonte, quando a patrulha chegou, a missa já tinha terminado. Segundo o Jornal do Centro, a missa contou com a participação de oito pessoas.

Em 13 de março, antes de decretado o estado de emergência, a Conferência Episcopal Portuguesa tinha decidido suspender as missas, catequeses e outros atos de culto até que esteja superada a atual situação de pandemia.

