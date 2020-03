18 médicos morreram em Itália com o novo coronavírus

Itália está perto de atingir as 60 mil pessoas infetadas pelo novo coronavírus desde que se descobriram os primeiros casos de contágio.

Mais de 7 mil já estão curadas. Mas há ainda muitos milhares de italianos doentes.

Em Itália, partir desta quarta-feira, fecham todas as fábricas que produzam bens não essenciais, como por exemplo as de automóveis, brinquedos e vestuário. Apenas se mantêm a funcionar as indústrias farmacêutica, alimentar e energética.

O executivo diz que em todos os setores, e sempre que possível, a opção deve ser pelo teletrabalho, para evitar deslocações desnecessárias.

