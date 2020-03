Batalha contra a pandemia de Covid-19 pode durar até dois anos

Zhang Wenhong, especialista em doenças infecciosas, admite que a batalha contra a doença possa durar até dois anos. O também diretor do departamento de doenças infecciosas do Hospital Huashan da Universidade Fudan, em Xangai, deixou um alerta aos europeus que esperam o fim da pandemia "num futuro próximo".

Durante uma videoconferência organizada pelo consulado chinês na cidade alemã de Düsseldorf, Zhang Wenhong admitiu também um novo pico de Covid-19 na primavera de 2021, avança o South China Morning Post.

"Seria perfeitamente normal se o vírus viesse e durasse um ou dois anos (...) Posso dizer-vos agora: esqueçam a ideia de que a pandemia chegará ao fim na Europa num futuro próximo", realçou o especialista na comunicação à plateia que assistia à videoconferência.



Zhang previu anteriormente que a epidemia na China chegaria ao auge entre abril e junho, antes de voltar no verão. O perito estimou também que a doença possa regressar esporadicamente durante o outono e o inverno e atingir o pico novamente, embora provavelmente em menor escala no próximo ano.

"Para resolver este surto num curto espaço de tempo, as medidas precisam de ser extremamente radicais", defendeu Zhang.

South China Morning Post

O especialista sublinha que a China conseguiu controlar o avanço em menos tempo do que chegou a ser previsto porque conseguiu impor o bloqueio generalizado das cidades, graças ao facto de o surto inicial coincidir com o feriado do Ano Novo Lunar, numa altura em que escolas e empresas estão habitualmente encerradas.

"Se o mundo inteiro pudesse parar por quatro semanas, a pandemia poderia ser interrompida (...) Mas não consigo imaginar uma suspensão total global a acontecer, nem na Alemanha, nem na Europa...", referiu Zhang.

O especialista deixou também uma mensagem de esperança à plateia que o ouvia por videoconferência, em Düsseldorf:

"Vejo uma tendência positiva para os governos se tornarem cada vez mais proativos. Quando as estratégias de todos os países se tornarem cada vez mais vigorosas, o controle efetivo da pandemia pode ser apenas uma questão de tempo".

