Covid-19: Mais 462 mortes em Espanha nas últimas 24 horas

Em apenas 24 horas, morreram 462 pessoas infetadas com o novo coronavírus em Espanha e surgiram 4.517 novos casos, de acordo com a atualização diária feita pelas autoridades de saúde do país.

Segundo os números do Ministério da Saúde espanhol, desde o início da pandemia, o país teve um total de 33.089 casos de Covid-19, dos quais 2.182 morreram.

Nesta altura, há 2.355 pessoas internadas em Unidades de Cuidados Intensivos e 3.355 casos recuperados.

A região mais atingida pela pandemia é a de Madrid, com 10.575 infetados e 1.263 mortos, seguida pela da Catalunha (5.925 e 245), a do País Basco (2.421 e 120) e a de Castela-Mancha (2.078 e 145).

Na totalidade do país, há 2.355 pessoas em unidades de cuidados intensivos, mais 570 do que no domingo.

Entre as comunidades autónomas que fazem fronteira com Portugal, a da Galiza teve até agora 1.208 casos e 18 mortos, a de Castela e Leão 2.055 e 102, respetivamente, a Estremadura 493 e 18, e a Andaluzia 1.961 e 58.

Nas últimas horas, aquele que será o maior hospital improvisado de Espanha, com capacidade para receber até 5.500 pessoas, começou a receber os primeiros doentes nos pavilhões da Feira Internacional de Madrid, a região mais atingida pelo novo coronavírus.

O Governo da Comunidade de Madrid, em colaboração com o Ministério da Saúde e a Unidade de Emergência Militar espanhola, está a transformar radicalmente os pavilhões do conhecido centro de exposições inspirado na "Arca de Noé" da cidade chinesa de Wuhan, epicentro mundial da pandemia.

Antes do pico da pandemia, o gigante asiático equipou os estádios, pavilhões de exposições e centros de conferências de Wuhan com mais de 13.000 camas para isolar pacientes menores e prevenir o contágio.

Espanha vai prolongar estado de emergência por mais 15 dias

O Governo espanhol decidiu pedir autorização ao Parlamento para prorrogar por mais 15 dias o “estado de emergência” em vigor até ao próximo sábado, comunicou o primeiro-ministro, numa videoconferência este domingo com os presidentes das comunidades autónomas do país.

A imprensa espanhola cita fontes que estão a acompanhar aquela reunião virtual para informar da intenção do executivo espanhol liderado por Pedro Sánchez.

A proposta de prolongar a “estado de emergência” não deverá ter qualquer problema em ser aprovada pelo Congresso dos Deputados (câmara baixa do parlamento espanhol), depois de todos os principais partidos de direita espanhóis, na oposição, já terem manifestado que estão ao lado do Governo na luta contra o novo coronavírus.

