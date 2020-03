Espanha recebe um milhão de testes rápidos para diagnosticar covid-19

O ministro da Saúde de Espanha, Salvador Illa, revelou hoje em Madrid que o país vai receber esta semana um milhão de testes para diagnóstico rápido da infeção pelo novo coronavírus, adquiridos nos últimos dias.

Os testes rápidos serão utilizados de forma maciça em profissionais de saúde, infetados e grupos ou locais de risco, como são as residências de terceira idade.

O ministro da Saúde informou em conferência de imprensa que no domingo já foram distribuídos 8.000 exames deste tipo na Comunidade de Madrid, a mais atingida pelo novo coronavírus, e que na terça-feira esta região irá receber mais 50.000. Segundo Salvador Illa estão a ser realizados diariamente entre 15.000 e 20.000 testes.

Em Espanha, assim como noutros países, é extremamente difícil conhecer o número exato de pessoas infetadas com o novo coronavírus porque desde que a transmissão na União Europeia ficou fora de controlo, há duas semanas, foram realizados testes no país quase exclusivamente a doentes graves e pessoas vulneráveis com sintomas respiratórios.

Esta situação está assim em vias de se alterar, com a Espanha a generalizar, nos próximos dias, a utilização de testes de diagnóstico "rápido" para a deteção da covid-19.

O objetivo é que, com este tipo de exames, se chegue a uma população mais vasta, tanto em grupos vulneráveis como àqueles que permanecem em casa com sintomas.

Quanto ao equipamento de proteção com máscaras, o ministro da Saúde afirmou que até domingo foram entregues quatro milhões ao Sistema Nacional de Saúde, e que hoje foi recebida uma entrega de 1,5 milhões, que será distribuída com a "máxima rapidez" e que mais entregas vão ser feitas esta semana.

Illa assegurou que o Governo está a multiplicar os seus esforços para mobilizar todos os recursos do Estado a fim de obter o material de saúde necessário e que todas as comunidades autónomas e outros agentes que o desejem podem e devem também abastecer-se com o material.

O ministro da Saúde espanhol tem enfatizado que o executivo está a concentrar os seus esforços para adquirir material em três áreas: equipamentos de proteção, respiradores e ventiladores, e testes de diagnóstico rápidos.

O responsável governamental acrescentou que a intenção é também criar uma reserva estratégica, estando a indústria nacional espanhola a ser mobilizada para produzir estes produtos em Espanha.

O país tem uma população mais de quatro vezes superior à portuguesa, mas, em termos relativos tem, neste momento, mais casos do novo coronavírus.

Os números do coronavírus em Espanha

Espanha registou nas últimas 24 horas 462 mortos com o novo coronavírus e um aumento de 4.517 no número de infetados, de acordo com a atualização diária feita hoje pelas autoridades de saúde do país.

Segundo os números do Ministério da Saúde espanhol, desde o início da pandemia, o país teve um total de 33.089 casos da pandemia da covid-19, dos quais 2.182 morreram e 3.355 já tiveram alta e são considerados como curados.

A região mais atingida pela covid-19 é a de Madrid, com 10.575 infetados e 1.263 mortos, seguida pela da Catalunha (5.925 casos de infeção e 245 mortos), a do País Basco (2.421 casos e 120 mortos) e a de Castela-Mancha (2.078 casos e 145 mortos).

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais de 324 mil pessoas em todo o mundo, das quais mais de 14.300 morreram.

