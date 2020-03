Itália regista um decréscimo no número de mortes por Covid-19

O número de mortos devido à Covid-19 em Itália aumentou hoje para 6078, com a morte de 602 pessoas nas últimas 24 horas. É um aumento de 11%, ligeiramente inferior ao que se tem registado.

No domingo morreram 651 pessoas. No sábado 793 e na sexta-feira 627.

O número total de casos confirmados da doença subiu hoje para 63.927, um aumento de 8% em relação aos 59.138 casos de domingo, avança a agência de Porteção Civil italiana - a percentagem mais baixa desde o início da deteção do surto, a 21 de fevereiro.

Do total de infetados, 7.432 já tinham totalmente recuperado esta segunda-feira, enquanto que no domingo esse valor situava-se nos 7.024 the day before. Estão 3204 pessoas nos cuidados intensivos, enquanto no domingo estavam 3009.

A região italiana mais afetada é a Lombardia, com 3776 mortes e 28.761 infetados.

Localidades italianas na zona vermelha isoladas há um mês

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais de 341 mil pessoas em todo o mundo, das quais mais de 15.100 morreram.

Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a OMS a declarar uma situação de pandemia.

O número de mortes associado à covid-19 subiu para as 23 e os casos de infeção são 2060, mais 460 que no domingo, segundo o boletim epidemiológico da DGS divulgado ao final da manhã.

Dos infetados, 201 estão internados, 47 dos quais em unidades de cuidados intensivos.

Portugal encontra-se em estado de emergência desde as 00:00 de quinta-feira e até às 23:59 de 02 de abril.

Além disso, o Governo declarou na terça-feira o estado de calamidade pública para o concelho de Ovar.

