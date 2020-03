Sobe para 23 o número de mortos por Covid-19 em Portugal, mais de 2 mil casos

A Direção-Geral da Saúde (DGS) anunciou esta segunda-feira a existência de 23 mortes e 2.060 casos de Covid-19 em Portugal.

O número de óbitos subiu de 14 para 23 em relação ao último balanço da DGS, enquanto o número de infetados aumentou de 1.600 para 2.060, mais 460 em relação a ontem, uma subida que representa um aumento de 28,7% em relação aos dados de domingo.

Há um total de 201 doentes internados, 47 deles em Unidades de Cuidados Intensivos.

No boletim divulgado esta segunda-feira pela DGS, há, desde 1 de janeiro, um total de 13.674 casos suspeitos, dos quais 1.402 aguardam os resultados das análises e 10.212 testes que deram negativo.

Há 23 óbitos e 14 casos recuperados a registar.

A região Norte continua a ser a mais afetada, com 1.007 casos e 9 mortes. Segue-se Lisboa e Vale do Tejo, com 737 casos e 8 óbitos. A região Centro regista 238 casos e 5 mortes, o Algarve 42 casos e um morto, o Alentejo cinco casos, os Açores 11 e a Madeira nove.

Os casos confirmados:

7 meninos e 18 meninas com menos de 10 anos;

66 jovens entre os 10 e os 19 anos;

240 casos entre os 20 e 29 anos;

347 entre os 30 e 39 anos;

404 entre 40 e os 49 anos;

361 entre os 50 e os 59 anos;

294 entre os 60 e 69 anos;

180 entre os 70 e os 79;

143 casos com mais de 80 anos.

Mais 462 mortes em Espanha nas últimas 24 horas

Em apenas 24 horas, morreram 462 pessoas infetadas com o novo coronavírus em Espanha e surgiram 4.517 novos casos, de acordo com a atualização diária feita pelas autoridades de saúde do país.

Segundo os números do Ministério da Saúde espanhol, desde o início da pandemia, o país teve um total de 33.089 casos de Covid-19, dos quais 2.182 morreram.

Nesta altura, há 2.355 pessoas internadas em Unidades de Cuidados Intensivos e 3.355 casos recuperados.

