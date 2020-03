A judoca portuguesa Telma Monteiro, medalha de bronze em -57 kg no Rio 2016, reiterou a sua satisfação com o adiamento dos Jogos Olímpicos Tóquio2020, apontando como prioridade o combate ao novo coronavírus.

"Estar nos Jogos Olímpicos é sempre o nosso máximo objetivo, como atletas, mas agora impõe-se que sejamos todos bons cidadãos, e ajamos de maneira responsável. A humanidade precisa de estar unida para vencer este vírus! Continuo a treinar o melhor possível, mas sinceramente é esta a minha prioridade", afirmou a judoca do Benfica, em declarações à agência Lusa.

Os Jogos Olímpicos Tóquio 2020 foram adiados para 2021, devido à pandemia de covid-19, anunciaram hoje o Comité Olímpico Internacional (COI) e o Comité Organizador dos Jogos, em comunicado.

"Nas presentes circunstâncias e baseado nas informações dadas hoje pela Organização Mundial de Saúde, o presidente do COI e o primeiro-ministro do Japão concluíram que os Jogos da XXXII Olimpíada em Tóquio devem ser remarcados para uma data posterior a 2020 e nunca depois do verão de 2021", lê-se no comunicado.